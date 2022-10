ONE PIECE: un fan ridisegna i volumi di Whole Cake Island con lo stile di Bleach

Una delle grandi critiche di Bleach riguardava l'assenza degli sfondi da parte di Tite Kubo che, spesso e volentieri, risultavano bianchi e inespressivi. Nonostante ciò, lo stile del sensei è sempre stato apprezzato, soprattutto nelle cover dei volumi. Ma cosa accade quando questi vengono presi di ispirazione da ONE PIECE?

La Saga di Whole Cake Island ha avuto un ruolo importantissimo per i Mugiwara, in particolar modo per Rufy che per la prima volta si è dovuto confrontare con la ciurma di un Imperatore, Big Mom. Grazie alla vittoria contro Katakuri, braccio destro di Charlotte, il protagonista ha visto incrementare la sua taglia fino a 1,5 miliardi di Berry.

Ad ogni modo, recentemente Dendenmushi Production ha condiviso su reddit una serie di illustrazioni davvero straordinarie, le stesse che potete scorrere in calce alla notizia, che reinterpreta le cover dei volumi incentrati sulla Saga di Whole Cake Island ma con uno stile molto vicino a quello di Tite Kubo in Bleach. Le copertine in questione sono state molto apprezzate dalla community, merito dell'originalità delle illustrazioni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa idea di Dendenmushi Production, vi piacciono queste copertine? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.