ONE PIECE: un fan riesce a preparare un bel cosplay su Jinbe

Jinbe è un personaggio molto particolare nello scacchiere di ONE PIECE. Nato come membro della Flotta dei Sette e introdotto da Eiichiro Oda durante la saga di Impel Down, l'uomo pesce si è reso protagonista di alcune avventure che l'hanno portato a diventare amico di Monkey D. Rufy e a essere invitato nella sua ciurma.

Tuttavia, nonostante le ultime comparse, l'uomo pesce non ha mai avuto una vera possibilità di salpare sulla Thousand Sunny insieme ai suoi nuovi compagni. Il personaggio ha una statura imponente e ciò lo rende difficile da interpretare come cosplay, ma sembra che un fan ci sia riuscito. Durante la Japan Expo 2019 tenutasi a Parigi, l'Uomo Pesce è stato incarnato da un cosplayer purtroppo senza nome, ritratto dall'utente AllBlueChannel che ha poi postato la foto su Reddit.

Come potete vedere dall'immagine in calce, nonostante l'assenza di una stazza importante, il ragazzo è riuscito a riprodurre il personaggio di ONE PIECE piuttosto fedelmente, con la pelle blu da uomo pesce e i lunghi capelli ricci. Spicca poi la divisa rossa e il tatuaggio dei Pirati del Sole sul petto. Cosa ne pensate di questo cosplay?

Jinbe è apparso l'ultima volta a Tottoland, mentre tentava di fermare Big Mom dall'inseguire i pirati di Cappello di Paglia insieme alla sua ex ciurma. Magari riusciremo a rivedere il personaggio nella nuova saga di ONE PIECE, Wanokuni, che ha da poco debuttato sugli schermi nipponici e che vedrà Rufy affrontare l'imperatore Kaido.