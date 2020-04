ONE PIECE: fan sconvolti per il personaggio menzionato da Kaido

L'arco di Wanokuni sta davvero riservando sorprese su sorprese. Eiichiro Oda sta inserendo tantissime informazioni fondamentali sia per il prosieguo di questa fase che sul passato e futuro dell'intero mondo di ONE PIECE. E nel capitolo 977 pubblicato domenica su MangaPlus arrivano altre sorprese che tengono i fan col fiato sospeso.

Mentre i Mugiwara preparano la festa per la vittoria, il capitolo 977 di ONE PIECE ci consente anche di osservare ciò che sta accadendo a Onigashima. L'isola privata di Kaido dove si sta per celebrare il Festival del Fuoco con tutto l'esercito dei Pirati delle Cento Bestie al completo. Con loro c'è anche Big Mom, l'altra imperatrice con cui è stata stretta un'alleanza imprevista.

Mentre tutti gli ospiti continuano ad arrivare, Kaido manda a chiamare suo figlio. Viene quindi rivelato che Kaido è padre e ciò ha inevitabilmente scosso il fandom di ONE PIECE. Finora non ci sono stati indizi su chi possa essere il figlio né se sia già apparso in passato, ma ovviamente gli appassionati lettori del manga si stanno già scatenando con varie teorie. Secondo voi chi sarà il figlio di Kaido? E chi è invece la madre? Purtroppo per scoprirlo dovremo attendere parecchio a causa delle pause di Weekly Shonen Jump.