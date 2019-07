ONE PIECE, un fan scopre un curioso dettaglio nel capitolo 731!

Non è una novità che Eichiro Oda, famoso autore e creatore di ONE PIECE, aggiunga nei suoi capitoli stucchevoli indizi e peculiari easter egg. Questi dettagli rendono, ancora oggi, i passati capitoli una miniera d'oro di simpatici messaggi nascosti, segno della grande cura che il sensei riserva al suo capolavoro.

Mentre il manga ha finalmente sfondato quota 950 capitoli, un appassionato dell'opera ha fatto un grosso salto indietro nel tempo al capitolo 731, nel pieno dell'operazione S.O.P.. In particolare, in una vignetta di una tavola un dettaglio svelerebbe un intrigante easter egg lasciato da Oda sensei, in cui avrebbe trasformato nello sfondo della sequenza i membri della ciurma di Cappello di Paglia in piccoli Tontatta. Il curioso dettaglio, osservabile unicamente a un'attenta analisi, mostra effettivamente quelli che rappresentano l'equipaggio di Rufy, scatenando una consueta ilarità.

Lo stesso autore ha confermato e commentato la scoperta in un S.B.S., la rubrica speciale in cui Oda risponde alle domande degli appassionati. In particolare, rivela che il motivo per la quale ha inserito l'easter egg è stato solo per testare l'attenzione dei suoi lettori, per vedere se qualcuno prima o poi se ne sarebbe accorto. Conclude la risposta con un sonoro e simpatico "Ho perso", in cui evidenzia nuovamente tutti i tratti ironici del suo carattere.

E voi, invece, avevate notato questo dettaglio o siete già corsi a sfogliare le pagine del capitolo in questione? Vi ricordiamo, infine, che Star Comics ha finalmente rilasciato la data di uscita del Volume 91 di ONE PIECE, fissato al 31 luglio.