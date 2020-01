ONE PIECE: un fan scova un bizzarro errore in un episodio dell'anime

Spesso, in serie tanto longeve come ONE PIECE, capita che gli studi di animazione scendano a compromessi per velocizzare la produzione, anche a costo di sacrificare la qualità e rischiando di cadere in buffi errori. Uno di questi, a tal proposito, in realtà anche piuttosto bizzarro, è stato recentemente scovato da un fan.

Siamo certi, che se siete in pari con l'anime di ONE PIECE, vi sarà capitato almeno una volta di imbattervi in qualche strano errore commesso dalla TOEI Animation. Nonostante la legittimità degli sbagli, se messi in correlazione all'imponente travaglio di un'opera longeva come la trasposizione del manga di Eiichiro Oda, è innegabile che alcuni errori siano frutto di una poca cura nel mascherare i limiti della produzione.

L'immagine che ha scovato un fan, risalente all'episodio 112, mostrano infatti una serie di copia e incolla mal collegati tra loro, presentando la corsa di diversi cammelli uguali tra loro. La scena in questione ha fatto sorridere i fan, che hanno commentato con forte ironia il buffo errore dello studio di animazione. Dopotutto, la sequenza è solo una conseguenza dell'infernale produzione dell'anime di ONE PIECE, costretta a numerosi compromessi per proseguire tanto a lungo una dalle serie televisive più conosciute e apprezzate in tutto il panorama nipponico.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo curioso dettaglio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito del franchise, avete già visto gli auguri di Eiichiro Oda per il nuovo anno?