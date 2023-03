ONE PIECE, il fan service secondo Eiichiro Oda: l'opinione dell'autore nel volume 105

Il fan service è un tema sempre caldo visto che tende a dividere in due le community tra chi le apprezza e chi, invece, ne può decisamente fare a meno. ONE PIECE è una di quelle opere che non ne ha bisogno, eppure Eiichiro Oda ne ha inserito a tonnellate all'interno del suo capolavoro.

Il sensei si era già espresso sulla faccenda, anche in più occasioni, tuttavia nell'ultimo volume ha voluto spiegare per quale motivo non mostra scene con mutandine che si intravedono da sotto la gonna. Il mangaka, ovviamente, non ha avuto alcun problema a rispondere onestamente al quesito con la risposta integrale che qui segue:

"Sin da quando ero bambino ci sono sempre stati molti manga con scene di fan service, tuttavia la maggior parte di queste erano tutte senza il consenso o la volontà dei personaggi femminili. Quindi, ecco, ho pensato che avere personaggi femminili che mostrano la propria sessualità di propria volontà fosse una rivoluzione necessaria per la rappresentazione delle eroine nel manga."

Un'opinione che ha riscosso pareri contrastanti visto che in più occasioni, in realtà, l'autore ha disegnato scene di questo tipo all'interno del suo manga. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Eiichiro Oda? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.