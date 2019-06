ONE PIECE, un fan trasforma Shank il Rosso in Keanu Reeves (o viceversa?)

C'è qualcosa di magico, criptico, ma incredibilmente accattivante nel volto di Keanu Reeves. L'attore, diventato immediatamente il simbolo della conferenza Microsoft di questo E3, è stato recentemente protagonista di un particolare "ritocco di immagine" che lo ha trasformato in Shank il Rosso di ONE PIECE.

Secondo noi è proprio il caso di dirlo, ma questa immagine è "breathbraking", la frase divenuta ormai virale a seguito della conferenza Microsoft in cui l'attore (celebre per la saga di John Wick) ha fatto la sua comparsa a seguito del pazzesco trailer di Cyberpunk 2077. Un appassionato della mitologia di ONE PIECE ha deciso di trasformare il Keanu Reeves videoludico in Shank il Rosso, il pirata più misterioso dell'intero franchise immaginato da Eichiro Oda.

Inutile dirvelo ma la rappresentazione, che potete ammirare in calce a questa news, è diventata virale sul web, come dimostrano le migliaia di apprezzamenti e commenti, che noi definiamo al limite tra la follia e la genialità. Dopotutto, sono presenti tutti i caratteri identificativi dell'Imperatore, dalla cicatrice al famoso cappello di paglia, senza tralasciare l'iconico colore rosso dei capelli. Ciò che tuttavia colpisce maggiormente è, in realtà, la trasposizione nei panni di un chissà immaginario live action in cui l'attore interpreti Shank, fornendo uno spunto di riflessione molto interessante. E voi, invece, cosa ne pensate di questa mitica immagine di Keanu Reevers nei panni di un Pirata?

In ogni caso, è incredibile come l'ultima sequenza mostrata nel trailer di Cyberpunk 2077 sia diventata virale, a riprova dello stesso gioco di prestigio con la quale lo stesso attore è diventato Itachi Uchiha del mondo di Naruto.