One Piece: fan diventa virale per aver indossato in pubblico questa t-shirt!

C'è stata una vera e propria pioggia di upvote su Reddit per questo attempato fan di One Piece. L'uomo è diventato velocemente virale per aver indossato una maglia raffigurante Rufy, protagonista del manga di Eiichiro Oda, insieme a Boa Hancock, la giovane imperatrice di Amazon Lily.

Esattamente come Rufy anche Boa ha mangiato un frutto del diavolo: il Mero Mero. Il frutto le ha concesso l'abilità di trasformare in pietra chiunque guardi, rendendola una persona estremamente potente. Quasi chiunque conosca di persona Boa Hancock se ne innamora, tuttavia, nonostante paradossalmente non gli interessi, Rufy è stato l'unico in grado di vincere il suo cuore.

Come si evolverà la relazione tra i due personaggi lo scopriremo solo con l'avanzare dell'opera, ma sembra proprio che alcuni fan abbiano già le idee ben chiare sul percorso sentimentale che vorrebbero veder intraprendere al protagonista.

Questa originale t-shirt è solo una delle molteplici fan art dei sostenitori del lavoro di Oda, che in questi giorni stanno dando sfogo a tutta la loro fantasia. E voi? Sareste felici di vedere questa relazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.