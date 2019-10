ONE PIECE: una fantastica fan art unisce il mondo di Oda con quello di Samurai Champloo

Chi sta seguendo la serie di One Piece, anime o manga che sia, avrà visto che da quando è iniziata la saga del Paese di Wa, i nostri eroi per mimetizzarsi hanno dovuto cambiare vestiario. Essendo questo il paese dei samurai, tutti i membri della ciurma sembrano usciti direttamente dal Giappone feudale o dalla serie Samurai Champloo.

Proprio partendo da questa caratterizzazione che il maestro Oda ha voluto dare ai suoi personaggio, un artista ha realizzato una fantastica fan art, condivisa dall'utente di Reddit, MegatonSlater, che unisce il mondo di One Piece con quello di Samurai Champloo, come potete vedere dal disegno in calce all'articolo.

L'illustrazione riesce benissimo nel suo intento. Nel disegnare i personaggi di One Piece con lo stile di Samurai Champloo, dando quel tocco di "passato" che non dispiace.

Non è raro trovare sul web fan art dei personaggi disegnati e inventati da Oda. La popolarità porta anche a questo. Quando si diventa un modello da seguire moltissime persone cercano di emulare tale modello, prenderlo come esempio.

Qualche giorno fa, tra i tanti disegni fatti dai fan, ve ne avevamo fatto vedere uno molto particolare di Sanji versione femminile.

Voi come avete trovato questa illustrazione versione "feudale" che unisce One Piece con Samurai Champloo?

Vi ricordiamo che il 24 ottobre uscirà nelle sale italiane il film tratto dall'anime di Oda e che, in queste ore, è stato rivelato il doppiatore di Bullet in One Piece: Stampade.