One Piece: il fascino di Dragon, il criminale più ricercato del mondo

One Piece è un'opera che negli anni è riuscita a catturare continuamente l'attenzione dei suoi fan grazie alla storia avvincente, alle battaglie epiche, ma soprattutto a un eccentrico e svariato cast di personaggi.

Le storie di ogni pirata, l'evolversi delle loro personalità attraverso lo sviluppo della trama del manga, hanno fatto di One Piece l'opera che tutti noi conosciamo. In questo mare di personaggi, uno dei più misteriosi è sicuramente il rivoluzionario Monkey D. Dragon, il quale gioca un ruolo importante sia per la storia di One Piece, sia per l'evoluzione del protagonista Rufy.

Dragon è il padre di Rufy e il comandante supremo dell'Armata Rivoluzionaria, un'organizzazione che si oppone al Governo Mondiale. È noto come il "Criminale più ricercato del mondo" e le sue abilità in combattimento, per quanto non siano ancora state mostrate chiaramente, è facile intuire siano sicuramente di un livello paragonabile a quello dei combattenti più forti di One Piece. Con l’avanzare della storia sono nate sempre più teorie su questo personaggio, come quella che vede in Dragon l’uomo col marchio di fuoco di One Piece.

La prima volta che è stato mostrato il personaggio di Dragon è stato a Loguetown, quando Smoker era quasi riuscito a catturare Rufy impedendogli così di prendere la via per la Rotta Maggiore. Il rivoluzionario accorre in aiuto dell’inconsapevole figlio, salvandolo dal Marine e permettendogli di fuggire.

Nonostante si sappia così poco del "Criminale più ricercato del mondo", il padre di Rufy è uno dei personaggi più amati della serie.

Tutti noi non vediamo l'ora di scoprire di più su questo enigmatico personaggio in quanto la sua storia è strettamente legata al destino di Rufy e, molto probabilmente, al destino di tutto il mondo di One Piece.