ONE PIECE, il fascino del male: 3 villain amatissimi dai fan

Nel corso della loro immensa avventura alla ricerca del tesoro ONE PIECE i Mugiwara hanno dovuto affrontare personalità negative e molto pericolose, alcune delle quali si sono rivelate talmente affascinanti e ben caratterizzate da conquistare la community. Vediamo, quindi, i 3 villain più amati dai fan!

Al terzo posto troviamo Eustass Kidd, capitano dei pirati di Kidd, esponente della peggiore delle generazioni e uno degli uomini più potenti dell’attuale era della pirateria. Grazie all’alleanza con Trafalgar D. Law è riuscito a sconfiggere l’Imperatrice Big Mom, e per le sue azioni a Wano la sua taglia è arrivata a ben 3 miliardi di berry. Dalla sua introduzione, nel capitolo 498 dedicato alle undici Supernova, si è rivelato un valido rivale per Luffy alla corsa al tesoro di Roger e al titolo di re dei pirati, sebbene i due si siano spesso trovati a dover unire le forze. È un combattente a dir poco formidabile, grazie ai poteri del frutto Mag Mag, risvegliato proprio durante il raid di Onigashima.

Restiamo a Wano per un altro, grande, antagonista molto apprezzato dalla community: il tirannico Imperatore Kaido. Introdotto nel capitolo 756, ex membro dei leggendari pirati di Rocks, e capitano dei pirati delle Cento Bestie, Kaido viene descritto come la creatura più potente del mondo, e può vantare, oltre ad una preparazione fisica straordinaria, anche la trasformazione parziale o completa nel drago azzurro, grazie al suo frutto del diavolo. Era indubitabile la sua rilevanza nel Nuovo Mondo, e l’aura di terrore con la quale riesce a dominare su Onigashima. Si rivela un avversario incredibile contro Luffy, riuscendo a sconfiggere lo stesso protagonista diverse volte prima dell’epica battaglia nei cieli di Wano.

Infine, l’antagonista più apprezzato dalla community è Charlotte Katakuri. Introdotto nel capitolo 860, Katakuri è uno dei tre generali dei pirati di Big Mom e uno dei migliori combattenti mai incontrati da Luffy. Padroneggia alla perfezione l’ambizione della percezione, con la quale riesce a raggiungere inizialmente un significativo vantaggio contro il Mugiwara, e possiede la capacità di creare e manipolare i mochi grazie al suo frutto del diavolo. Ciò che fa deriva da un profondo affetto nei confronti della sua famiglia, per questo viene considerato anche uno degli avversari di Luffy più onorevoli e rispettabili.

Siete d'accordo con quanto detto? Quali sono i villain di ONE PIECE che apprezzate di più? Ditecelo nei commenti.

