ONE PIECE: una favolosa Nico Robin nel cosplay di Elizabeth Rage

È difficile riprodurre le ragazze del mondo di ONE PIECE nella vita vera. Ci sono ben poche cosplayer dal fisico adatto per permettersi di calarsi nei panni di Nami, Nico Robin o Boa Hancock per citare solo alcune delle più belle e famose ragazze create da Eiichiro Oda. C'è però chi osa e riesce a regalare ottimi cosplay ai fan.

Nel corso del tempo vi abbiamo proposto vari cosplay a tema ONE PIECE. Varie modelle e ragazze si sono cimentate, in modo più professionale e altre in modo amatoriale, su questi personaggi. Chi è riuscito a riprodurre bene i personaggi sono state Adamasha col suo cosplay di Boa Hancock ma anche la famosa Elizabeth Rage, che tempo fa aveva proposto un suo cosplay di Nami esplosivo.

E ripartiamo proprio da quest'ultima cosplayer. Stavolta è diventata virale conquistando tanti cuori su Instagram grazie al cosplay di Nico Robin che potete vedere in basso. Elizabeth Rage ha basato il proprio costume sulla versione post timeskip dell'archeologa della ciurma di cappello di paglia. indossa quindi la camicetta blu parecchio scollata e il pareo rosa con disegni floreali verdi e gialli che mette ben in mostra le gambe.

Pensate che sia riuscita a creare un cosplay abbastanza fedele di Nico Robin?