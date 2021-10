ONE PIECE: un fedele cosplay di Nami dalla talentuosa artista italiana Vany

Tra le fila della ciurma di Rufy non mancano personaggi carismatici, pirati straordinariamente abili e veri e propri geni della navigazione. Quest'ultimo incarico, in particolare, è affidato a Nami, uno dei primi componenti dei Mugiwara nonché uno dei personaggi di ONE PIECE più apprezzati dalla community.

Dovremo attendere una settimana in più per conoscere i risvolti del capitolo 1029 di ONE PIECE dal momento che Eiichiro Oda si è preso una delle solite settimane di pausa dalla serializzazione per prendere fiato visti i suoi ritmi lavorativi. In rete, tuttavia, continuano le manifestazioni di supporto al franchise da parte dei fan di tutto il globo, anche dall'Italia.

La talentuosa artista e cosplayer italiana Vany ha infatti dedicato alla navigatrice dei Mugiwara un fedele cosplay in occasione del Rimini Comix, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia e che ha riscosso una notevole attenzione da parte dei fan dell'opera. Ma a proposito di interpretazioni personali, avete dato un'occhiata a quest'altro cosplay di Nami a cura di Winry?

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Vany, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli eventi del capitolo 1028 di ONE PIECE nel nostro breve speciale dedicato.