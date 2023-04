ONE PIECE è ancora un fenomeno in Europa: ecco quanto ha venduto in Francia nel 2022

#ONEPIECE



OFFICIAL: One Piece had sold 6,742,617 copies in France in year 2022!



▪︎ 2020 : 2,179,989 copies

▪︎ 2021 : 6,011,536 copies

▪︎ 2022 : 6,742,617 copies



One Piece is the No. 1 manga series in France for 12 years now!👑🎉🎊



Source: Glénat pic.twitter.com/4JqU1BEP9e