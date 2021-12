ONE PIECE, quali ferite hanno riportato Aokiji e Akainu dal loro scontro?

Eiichiro Oda è una figura che lascia molto spazio all'immaginazione e in qualche occasione ha preferito evitare di raccontare un determinato scontro all'interno dell'immaginario di ONE PIECE. Di tanto in tanto questa decisione ha arrecato nei lettori non poco dispiacere, soprattutto per quanto riguarda il conflitto tra Aokiji e Akainu.

Il ruolo degli Ammiragli è estremamente importante all'interno della trama principale in quanto tra i membri più forti della Marina nonché del Governo Mondiale. Con il passaggio del testimone del ruolo di Grand'Ammiraglio, Aokiji e Akainu, selezionati rispettivamente da Sengoku e dal Governo Mondiale, furono costretti a combattere a causa delle proprie divergenze d'opinioni.

L'esito dello scontro si risolse a favore di Sakazuki che divenne così l'attuale numero 1 della Marina. Ad ogni modo, i due potenti personaggi non sono usciti indenni dal loro combattimento a Punk Hazard che durò tra l'altro ben 10 giorni. Aokiji, infatti, uscì dallo scontro con un'ustione che si espandeva dal collo fino alla spalla destra e all'addome e che raggiungeva persino la mano. Come se ciò non bastasse, l'ex Ammiraglio perse persino la gamba sinistra su cui restano ulteriori segni di ustioni fino al ginocchio.

Per quanto riguarda le ferite di battaglia di Akainu, invece, quest'ultimo è stato sfregiato con delle lesioni che partono dal collo fino al lato destro del viso e che sembrano aver persino privato del Grand'Ammiraglio anche di una parte dell'orecchio. E voi, invece, cosa ne pensate delle loro ferite? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.