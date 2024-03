ONE PIECE si ferma a causa della morte di Toriyama? Facciamo chiarezza

Eiichiro Oda è tra i migliori mangaka della storia, un autore instancabile che da quasi trent'anni entusiasma i lettori senza mollare mai il colpo. Eppure, in seguito alla notizia della scomparsa di Akira Toriyama, il maestro autore di ONE PIECE ha deciso di concedersi una lunga pausa. Non si tratta di una coincidenza.

La morte di Akira Toriyama ha sconvolto il mondo, causando un enorme vuoto nell'industria dei manga. Questa dipartita ha colpito in pieno la serializzazione di Dragon Ball Super, ma non solo. Anche la pausa di ONE PIECE sembra essere direttamente ricollegabile alla scomparsa dell'amato maestro.

Il sensei Eiichiro Oda ha giustificato la pausa in cui ONE PIECE sta per entrare con un messaggio rivolto ai lettori. Nel comunicato sulla pausa di ONE PIECE, l'autore cita direttamente Akira Toriyama, ma solamente per non far preoccupare i suoi fan. Eiichiro Oda sta bene, non è malato, ma la scomparsa del suo idolo l'ha colpito nel profondo.

La morte di Akira Toriyama ha lasciato un vuoto nel cuore dell'autore di ONE PIECE, ma ha anche lanciato un campanello d'allarme. Se ONE PIECE si ferma non è solo per metabolizzare il dolore causato da questa perdita, ma anche per consentire a Oda di fare un check-up completo sulla sua salute. Come già detto, l'autore lavora incessantemente dal 1997 a oggi e per evitare l'insorgere di malattie dovute da karoshi (il superlavoro che affrontano i giapponesi), il mangaka trascorrerà le prossime tre settimane controllando adeguatamente la sua salute.

