ONE PIECE, si ferma il doppiaggio italiano: quando finirà Dressrosa?

Il 12 settembre 2023 riprendeva il doppiaggio italiano di ONE PIECE su Italia 2. Sul canale televisivo Mediaset la serata anime del martedì sera ha intrattenuto i fan della serie sui pirati di Eiichiro Oda fino al 26 dicembre, data nella quale sono stati mandati in onda gli ultimi due episodi doppiati.

Gli episodi 717-718 di ONE PIECE doppiati in italiano non sono solo gli ultimi dell'anno, ma anche gli ultimi trasmessi per questo periodo. Nel corso di questi ultimi mesi su Italia 2 sono andati in onda un totale di 44 puntate (674-718), ma l'avventura giunge al termine.

Dal 2 gennaio 2024, la serata anime di Italia 2 non comprenderà più ONE PIECE, ma solamente Naruto Shippuden con tre episodi (ore 21:15). Mediaset ha fermato il doppiaggio italiano di ONE PIECE quando alla fine di Dressrosa mancano ancora diversi episodi. Mentre il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è stato ultimato, complice l'arrivo su Prime Video, la situazione sul doppiaggio di ONE PIECE fa preoccupare i fan.

La Saga di Dressrosa di ONE PIECE si chiude con l'episodio 750. Mancano ancora 32 puntate alla fine del doppiaggio italiano di questo arco narrativo, che molto probabilmente verrà completato con la prossima tranche di episodi.

Il prossimo blocco di puntate potrebbe comprendere le ultime 30 di Dressrosa e poi le 30 di Zou, la successiva saga della serie. A ogni modo, potrebbe passare qualche mese prima di rivedere Rufy e gli altri in italiano. La ripresa del doppiaggio di ONE PIECE su Italia 2 non ha ancora una data certa, ma potenzialmente non avverrà almeno prima della fine della stagione invernale 2024.