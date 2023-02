ONE PIECE si ferma: ecco quando arriveranno i nuovi episodi doppiati su Italia 2

A metà novembre 2022 su Italia 2 arrivavano i nuovi episodi in italiano di ONE PIECE. Dopo quattro, bellissimi mesi in compagnia dei pirati di Cappello di Paglia giunge il momento dei saluti. ONE PIECE abbandona il palinsesto dell'emittente Mediaset, ma c'è già una data per il ritorno della localizzazione italiana.

L'adattamento nostrano di ONE PIECE ripartiva dall'episodio 629 della serie anime, il primo della Saga di Dressrosa. Con il trittico di puntate mandato in onda nella prima serata del 21 febbraio il doppiaggio italiano ha raggiunto l'episodio 673. Per la fine della faida con Doflamingo è ancora presto, ma Rufy e compagni salutano gli spettatori.

ONE PIECE stava facendo registrare ascolti record, ma questo appuntamento giunge a uno stop. Dal prossimo martedì su Italia 2 non verranno più trasmesse le puntate in italiano di ONE PIECE. Renato Novara, la voce nostrana di Rufy, ha però buone notizie per gli appassionati. Lo staff di doppiatori italiani sta già continuando il lavoro di localizzazione e le prossime puntate di ONE PIECE arriveranno a maggio 2023.

Nel frattempo, Mediaset Italia 2 continuerà a essere la casa italiana degli anime. La serata anime è stata spostata al martedì, dunque un giorno prima rispetto al classico mercoledì. Al posto di ONE PIECE gli spettatori potranno ricominciare la visione della serie anime di Detective Conan. Arriveranno forse buone notizie anche in tal senso?