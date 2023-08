ONE PIECE si ferma! Quando tornano anime e manga? Pausa in attesa del live action Netflix

Il mese di agosto 2023 è stato tra i più belli di sempre per gli appassionati di ONE PIECE. La serie manga di Eiichiro Oda ha riportato i lettori finalmente dai Mugiwara, assenti per diverse settimane consecutive, mentre l'anime di TOEI Animation ha fatto debuttare il Gear 5th entrando nel climax di Wano.

A ciò va ad aggiungersi l'imminente debutto del live action di ONE PIECE su Netflix, di cui da poco sono arrivati i poster ufficiali da cui si possono evincere le somiglianze tra gli attori e i personaggi originali. Tuttavia, molto presto ONE PIECE si fermerà per poi tornare in seguito. Sia il manga che l'anime stanno per entrare in pausa!

Dopo una settimana di fermo a causa della pausa della rivista Weekly Shonen Jump, il 20 agosto 2023 su MangaPlus arriverà ONE PIECE 1090, di cui da ormai qualche giorno vi abbiamo riportato il riassunto completo. La settimana successiva, quella del 27 agosto, non ci sarà alcun nuovo capitolo. ONE PIECE 1091 torna dalla pausa il 4 settembre, con i primi spoiler che arriveranno 31 agosto.

La situazione è simile per la serie animata di TOEI. Questa domenica uscirà ONE PIECE 1073, che proseguirà lo scontro tra Rufy Gear 5th e Kaido ma questa volta con un occhio di riguardo per la situazione incandescente sulla fortezza volante di Onigashima. La vera battaglia tra Cappello di Paglia e l'Imperatore proseguirà in ONE PIECE 1074, la cui uscita slitta di una settimana. L'anime di ONE PIECE andrà in pausa per tornare domenica 3 settembre. Riusciranno i fan a resistere a una settimana intera senza anime e manga di ONE PIECE?