ONE PIECE: la ferrea volontà di Yamato in questa splendida figure da 300 euro

L'importanza che l'arco narrativo ambientato nel paese di Wa avrà per il futuro di ONE PIECE è impressionante, e copre diversi aspetti dell'avventura dei Mugiwara. Tra i molti elementi narrativi introdotti uno dei principali si ritrova nell'aggiunta del personaggio di Yamato, figlia ribelle dell'Imperatore Kaido, e grande alleata di Luffy.

All'interno della community sono nate molte discussioni, più o meno articolate, riguardo Yamato, e tralasciando le superficiali lamentale riguardo l'ingrandimento del suo seno, gran parte degli appassionati sono emozionati all'idea di vederla sul ponte della Thousand Sunny, come undicesima Mugiwara. Questo entusiasmo è stato colto anche da Peach Studio attraverso la realizzazione della splendida figure da collezione presentata con le immagini riportate in calce.

Alta 34 centimetri la statua appare particolarmente dettagliata, con attenzione rivolta soprattutto alla resa dei lineamenti, del kimono, dei simboli presenti sugli abiti, e del grande shimenawa bianco e viola attorno alla vita e sulla schiena. Il prodotto sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2022 al prezzo di 295 euro, ma per chi fosse interessato ad assicurarsi l'acquisto, è già possibile preordinarlo pagando 100 euro per la prenotazione.

Ricordiamo infine che questa settimana il manga di ONE PIECE è in pausa, e vi lasciamo al poster celebrativo in vista dell'episodio 1000.