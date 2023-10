ONE PIECE: la festa del team di Toei Animation per la fine della saga di Wano

L'anime di One Piece ha concluso la saga di Wano con una grande festa in ufficio. L'evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tra cui il creatore della serie, Eiichiro Oda, il cast e la troupe di produzione dell'anime.

La festa si è svolta in un'arena da 10.000 posti a sedere durante il party hanno avuto luogo esibizioni dal vivo delle sigle di apertura e chiusura dell'anime, oltre a un concerto di alcuni dei migliori cantanti giapponesi.

La festa è stata un modo per la Toei Animation di ringraziare il suo staff per il duro lavoro e la dedizione impiegati nella produzione e conclusione della saga più lunga di One Piece. L'arco narrativo del paese di Wa, infatti, è durato quattro anni, ed è stata un enorme successo per il franchise, contribuendo a rendere la serie, se possibile, ancora più famosa.

Per darvi un'idea della maestosità di questa festa, riportiamo le parole scritte su X dall'animatore Henry Thurlow:"Ho avuto l'onore di partecipare alla festa per il 25° anniversario di One Piece e il completamento di Wano-Kuni, ho incontrato Oda sensei, ho visto le sigle di apertura e chiusura dal vivo e ho incontrato artisti e registi che non conoscevo".

Non è un segreto che sia difficile e faticoso lavorare nell'industria degli anime, questa festa però dimostra come i dirigenti della TOEI Animation apprezzino il lavoro del loro staff.