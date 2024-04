ONE PIECE festeggerà il compleanno di Rufy con un evento speciale: anche in Italia

E' ufficiale: il 25esimo anniversario dell'anime di One Piece è alle porte! Per celebrare questo traguardo monumentale, sono in arrivo eventi epici in diverse città europee. Preparatevi a festeggiare il compleanno di Rufy in grande stile!

Crunchyroll, in collaborazione con Toei Animation Europe, Bandai Namco e Funko, ha organizzato una serie di eventi dal vivo in cinque capitali europee:

Milano (Italia)

Berlino (Germania)

Londra (Regno Unito)

Parigi (Francia)

Madrid (Spagna)

Tutti gli eventi si svolgeranno il 5 maggio, nello stesso giorno e alla stessa ora. I dettagli sulle singole attività saranno svelati a breve, ma una cosa è certa: ci sarà da divertirsi! Non perdere l'occasione di partecipare a questo evento eccezionale a Milano e di vivere un'esperienza indimenticabile insieme agli altri fan di One Piece!

Cosa puoi aspettarti? Giochi, musica, gadget esclusivi e, ovviamente, tanta carne! Un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo di One Piece e festeggiare insieme al suo iconico protagonista. Maggiori informazioni sull'evento e sulle singole location sono disponibili sul sito ufficiale dell'anniversario dell'anime.

Attualmente l'anime di One Piece è entrato nella saga finale, con Rufy e i suoi compagni che sono pronti a imbarcarsi nell'avventura più epica di sempre.



E voi? Festeggerete il compleanno di One Piece insieme al capitano della Sunny e ai suoi amici?

