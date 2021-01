ONE PIECE festeggia i 1000 capitoli con il mega poster: la ciurma è al completo

Un traguardo come quello di superare i 1000 capitoli viene raggiunto da pochissimi manga. Su Weekly Shonen Jump soltanto Kochikame di Osamu Akimoto ci è riuscito, almeno finora. Infatti con l'uscita della rivista di Shueisha del 4 dicembre, anche ONE PIECE arriverà a questo atteso traguardo che è stato festeggiato in più modi.

Oltre il countdown ideato da Oda e pubblicato settimana per settimana, Weekly Shonen Jump aveva deciso di dedicare le copertine e le pagine di apertura a colori per due numeri consecutivi a ONE PIECE, questo per permettere la creazione di un mega poster, il più grande nella storia della rivista. L'illustrazione finora era trapelata soltanto a metà, uscita col capitolo 999 di ONE PIECE.

In vista dell'uscita del prossimo numero della rivista però ci sono già alcune persone che sono riuscite a mettere le mani sulla seconda parte del poster pubblicato con ONE PIECE 1000. Grazie a ciò, possiamo vedere nella foto in basso il mega poster con i Mugiwara al completo. Come era già noto, Eiichiro Oda ha preso la pagina a colori usata nel capitolo 100 di ONE PIECE per aggiornarla con tutti i nuovi personaggi dei Mugiwara.

Complessivamente, il poster è grande ben 16 pagine, rendendolo davvero enorme. Un omaggio a ONE PIECE di tutto rispetto.