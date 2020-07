ONE PIECE festeggia 23 anni su Weekly Shonen Jump con una copertina

Ci sono tanti manga longevi che hanno superato i 100 volumi: Hajime no Ippo, Golgo13, il leggendario Kochikame che ne ha raggiunti 200. Sono tutte opere che ancora oggi sono nel cuore dei giapponesi e che lo saranno per diverso tempo. Alle porte di questo traguardo storico c'è però anche ONE PIECE, che è anche il manga più venduto di tutti i tempi.

Nonostante la parentesi degli ultimi anni con Demon Slayer vincitore delle classifiche, ONE PIECE è sempre stato il primo in vendite. Questo ritmo impensabile dura dal 22 luglio 1997, ovvero quasi 23 anni fa. Sulla rivista Weekly Shonen Jump, ogni anno viene festeggiata questa data importantissima per il mondo dei manga con una copertina e una doppia pagina a colori per il titolo di Eiichiro Oda.

Nel numero 33-34 del magazine di Shueisha, in uscita ufficiale il 20 luglio 2020, ci sono quindi le celebrazioni del 23° anniversario di ONE PIECE. La copertina della rivista è dedicata a Rufy come potete vedere nel tweet in basso alla notizia. Il pirata dal cappello di paglia si presenta in modo semplice mentre sotto il braccio destro mantiene un grosso pennino da mangaka con sopra inciso un "23" e un "OP" di ONE PIECE. Alle sue spalle possono essere notati vari disegni dei fan che ritraggono la serie e i suoi personaggi più importanti.

ONE PIECE durerà almeno cinque anni secondo le intenzioni e dichiarazioni di Eiichiro Oda, anche se è possibile che l'opera arrivi oltre. Pertanto è probabile che vedremo arrivare ONE PIECE almeno al 28° anniversario, riuscirà a raggiungere il 30°?