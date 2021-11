ONE PIECE, i festeggiamenti per l'episodio 1000 arrivano in Italia: tutti gli eventi Toei

L'anime di ONE PIECE è un fenomeno mondiale che da decenni intrattiene spettatori di ogni paese. In Giappone c'è un pubblico vastissimo ma in Europa gli appassionati non sono da meno, come si nota in tanti forum e social, ricchi di commenti sul prodotto partorito dalla mente di Eiichiro Oda.

Toei Animation, che possiede i diritti per l'animazione di ONE PIECE, ha deciso di lanciare una celebrazione importante per l'anime dato che si sta avvicinando l'episodio 1000. L'ha fatto dapprima con un poster celebrativo con Rufy VS Kaido, e ora con una serie di eventi programmati per l'Europa, Italia compresa.

Dal 19 novembre al 12 dicembre, nei negozi Games Academy e Funside sarà possibile accedere a tanti prodotti a tema ONE PIECE. Per ogni acquisto di 5€ si riceverà una carta fedeltà più un adesivo. Alla raccolta di 10 adesivi si riceverà anche una minifigure in plastica di Rufy. In aggiunta, dal 4 ottobre è in corso una campagna che durerà fino al 21 novembre nei paesi EMEA, quindi Italia compresa. La campagna prevede dei selfie che utilizzano una cornice di ONE PIECE ispirata ai poster di taglia, fino a raggiungere 20000 foto caricate. Ogni 1000 foto aggiunte al sito permetterà all'utente di partecipare a un'estrazione dove si potranno vincere premi esclusivi. Sarà possibile caricare i propri scatti sul sito di ONE PIECE 1000 Logs, che al momento accoglie già 12000 scatti.

Quindi la febbre di ONE PIECE coinvolge anche l'Europa, mentre potrebbe esserci un'altra sorpresa con un film annunciato in occasione di ONE PIECE 1000.