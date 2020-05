ONE PIECE: le fiamme di Ace ardono grazie a questa strepitosa statua

Tra le più importanti opere con cui è possibile imbattersi nella grande industria d'anime e manga, una delle maggiormente rivelanti è indubbiamente ONE PIECE, creatura amata da milioni e milioni di lettori e spettatori che per innumerevoli anni è riuscita a rimanere sulla cresta dell'onda grazie al lavoro di Eiichirō Oda.

La grande fama ottenuta dal franchise ha portato alla realizzazione d'innumerevoli prodotti paralleli tra serie animata, manga, pellicole, videogiochi e molto altro ancora, produzioni su produzioni che sono state affiancate da numerose compagnie che, desiderose di poter accaparrarsi l'attenzione di questo vasto pubblico, si sono prodigate nella realizzazione d'incredibili gadget a tema pensati per ingolosire i fan più sfegatati, i quali si sono spesso messi in mostra con incredibili cosplay e fanart.

Questa volta, però, ad essersi guadagnati l'attenzione del pubblico troviamo i ragazzi di PT Studios, i quali hanno presentato una fantastica statua dedicata a Portuguese D. Ace. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per un'attenzione maniacale ai dettagli, con il nostro Ace pronto a sferrare un violentissimo attacco. La statua, secondo quanto annunciato, è disponibile sia in scala 1:6 che 1:4 e implementa dei led sulla base. La compagnia ha fatto sapere che il prodotto è attualmente prenotabile per un totale di 255 dollari o 375 dollari, a seconda della versione scelta, il tutto con uscita attualmente prevista per il quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo di ONE PIECE si è portato dietro molte teorie su ciò che potrebbe avvenire nei prossimi numeri del manga.