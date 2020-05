ONE PIECE: le fiamme di Sabo ardono grazie a questa splendida statua

Il grande franchise di ONE PIECE è negli anni divenuto una tra le produzioni più importanti e rinomate all'interno della ricca industria d'anime e manga, prima con il sopraggiungere dell'opera cartacea e successivamente grazie all'adattamento animato, con milioni di lettori e spettatori oramai sparsi in tutto il mondo.

La fama ottenuta dall'IP - ben comprensibile dall'incredibile numero di cosplay e fanart a tema che oramai spopolano sui social - ha così portato alla realizzazione d'innumerevoli produzioni parallele, tra manga, anime, film, videogiochi e molto altro ancora, innumerevoli creazioni pensate per tenere impegnato un pubblico sempre più vasto e desideroso di novità. Ben presto, però, anche svariate compagnie esterne si sono lanciate in pista con prodotti dedicati al mondo del collezionismo che potessero ingolosire i fan.

Ebbene, tra queste figurano anche i ragazzi di M3 Studio, i quali hanno recentemente presentato al pubblico una nuova statua a tema ONE PIECE specificatamente dedicata a Sabo. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il prodotto - dalle generose dimensioni pari a 58x26x38cm - vede il nostro Sabo in piedi e avvolto dalle fiamme, una posa che potrebbe preannunciare l'inizio di uno scontro. Il lavoro si caratterizza per una gran quantità di dettagli ma anche da un prezzo tutt'altro che economico, visto che si parla di 325 euro a cui poi bisogna aggiungere i costi di spedizione. Nel caso in cui foste interessati, il prodotto è già disponibile per i preordini, con l'uscita attualmente fissata tra il terzo e il quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, sempre rimanendo in tema di prodotti che potrebbero conquistare qualche appassionato, vi ricordiamo che recentemente è stata svelata un'altra magnifica statua a tema ONE PIECE, questa volta però dedicata a Zoro.