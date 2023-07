ONE PIECE: le fiamme di Sanji avvolgono Queen nella figure di Last Sleep

La saga di Wano ha intrattenuto i fan di ONE PIECE per molto tempo, rendendoli partecipi di alcuni degli scontri più spettacolari della serie, con protagonisti Luffy, e coloro che sono stati definiti le Ali del Re dei Pirati: Zoro e Sanji. Per onorare le gesta di Sanji gli artisti di Last Sleep Studio hanno realizzato una fantastica figure.

Se Roronoa Zoro ha fronteggiato King, ultimo lunariano conosciuto nell’universo di ONE PIECE, e uno dei migliori pirati dell’equipaggio dell’Imperatore Kaido, Sanji si è scatenato contro Queen, l’altro Superstar dei Pirati delle Cento Bestie, sfoggiando una nuova tecnica, più potente del suo Diable Jambe al quale ormai ci eravamo abituati. Denominata Ifrit Jambe, la nuova tecnica di Sanji appare più potente ed è caratterizzata da fiamme blu, molto più roventi delle tipiche fiamme rosse.

Derivate dall’accettazione dei suoi geni Vinsmoke, Sanji ha quindi risvegliato un nuovo potere, che gli ha permesso di affrontare, e sconfiggere, il potente Queen in grado di trasformarsi in un gigantesco e robusto brachiosauro grazie ai poteri del frutto Dino Dino modello brachiosauro. Per ricordare e celebrare la scena Last Sleep ha realizzato due magnifiche figure che potete vedere in calce. Ricche di dettagli e minuziosità nel riprodurre i design dei due combattenti, le figure rappresentano l’istante prima del potentissimo attacco di Sanji, che sovrasta furioso un Queen ormai vicino alla sconfitta.

Disponibile in due versioni, fiamme rosse o azzurre, e in due dimensioni, 50 centimetri o 72 centimetri di altezza, la figure arriverà sul mercato nel corso dei primi sei mesi del 2024, e sarà venduta al prezzo di 545 euro per la versione più piccola, e 845 euro per la versione più grande. In conclusione, ecco il trailer di ONE PIECE 1070, e i dettagli sull’allenamento di Garp per preparare quell’attacco devastante.