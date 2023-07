ONE PIECE: la fierezza di Zoro mentre affronta Mihawk nella figure di Ditaishe

L’avventura di Monkey D. Luffy è iniziata ormai anni fa, quando nel luglio del 1997 appariva sulle pagine di Weekly Shonen Jump il primo capitolo dell’epopea piratesca di Eiichiro Oda, ONE PIECE. Da allora Luffy ha reclutato diversi membri del suo equipaggio, primo fra tutti il maestro spadaccino Roronoa Zoro.

Introdotto come un cacciatore di taglie di pirati, e tenuto prigioniero nella sede della Marina su una piccola isola dove Luffy riesce ad arrivare con Kobi, ragazzo che è riuscito a salvare dalla ciurma della perfida Alvida, Zoro è inizialmente restio ad unirsi alla ciurma di Cappello di Paglia. Tuttavia, Luffy riuscirà a convincerlo salvandolo da quella tremenda situazione e affrontando il capitano Morgan, uomo a capo di quella struttura.

Viaggiando insieme, Zoro rivelerà a Luffy il suo sogno: divenire il miglior spadaccino del mondo, e per farlo dovrà scontrarsi con Mihawk, leggenda nell’arte della spada, che i due incontreranno non molto tempo dopo. In quella circostanza Zoro tenterà di affrontare con la sua tecnica a tre spade Mihawk, il quale pur riconoscendo il grande talento del protagonista non esiterà ad infliggergli un’incredibile ferita sul torace, diventata l’immensa cicatrice visibile ancora oggi.

Per rivivere quel momento, e rendere omaggio al coraggio di Zoro, gli artisti di Ditaishe hanno realizzato la splendida figure che potete vedere in calce. Disponibile in due versioni, POP alta 28 centimetri, e in scala 1:4 alta 52 centimetri, la figure arriverà sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. È già possibile prenotarla al prezzo di 145 euro per la versione POP e 190 per la versione più grande.

Prima di salutarci vi lasciamo alla simpatica curiosità su chi beve più alcol tra i Mugiwara, e ad una spettacolare fanart crossover dedicata a Luffy e Goku, nelle rispettive forme più potenti raggiunte di recente. Per finire, ecco le considerazioni di Oda sui sederi a Egghead, pubblicate nelle SBS del volume 106, e vi lasciamo scoprire chi beve più alcol tra i Mugiwara.