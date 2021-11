ONE PIECE, FiguartsZero riproduce la composizione della copertina del volume 64

Tamashi Nations, per commemorare il ventesimo anniversario dell'anime di ONE PIECE, aveva lanciato una linea di Figuarts Zero, tutta dedicata ai membri della ciurma di Cappello di Paglia. In questo tweet vediamo la composizione completata.

I modelli sono ben 11 e, se collezionati tutti, daranno vita ad un'incredibile diorama, ispirato alla copertina del volume 64 del manga. I prezzi delle figure oscillano tra i 2000 e i 5500 yen, tasse escluse. In Italia, si possono trovare tra i 19 euro e i 60 euro.

Inoltre, alcuni personaggi sono dotati di un'espressione extra che però non uscirà insieme al personaggio stesso. Ad esempio, Usopp ha quelle di Luffy e Nami, Brook ha quelle di Zoro e Sanji, Chopper Horn point ha quella di Cotton Candy Loving Chopper, Franky ha quella di Chopper Horn Point e di Nico Robin (testa più braccia).

Un utente su twitter ha postato la sua composizione al completo, evidenziando che ha dovuto comprare ben due modelli di Nico Robin per replicare al meglio la copertina. Usopp e Brook hanno degli occhiali removibili. In galleria, trovate tutte le singole immagini delle figure.

Nella composizione troviamo in primo piano il gruppetto dei primi 5 membri della ciurma composto da Luffy al centro, Zoro sotto di lui, mentre Sanji e Usopp sono sotto rispettivamente a destra e a sinsitra del capitano. Sopra Luffy troviamo a destra Chopper mentre a sinistra Nami. Questi saranno i personaggi principali della serie live-action di ONE PIECE.

Sopra di loro, invece, c'è il gruppetto di 4 membri arrivati più tardi con Nico Robin al centro, Brook e Jinbe rispettivamente a destra e a sinistra mentre Franky si staglia sopra di loro.

Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su Manga Plus e vi lasciamo in ultimo con questa splendida figure a tema ONE PIECE di Nami.