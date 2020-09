ONE PIECE, la figura misteriosa era Jinbe: Oda rivela come lo immaginava all'inizio

Negli scorsi giorni, per promuovere l'uscita del ONE PIECE Magazine 10, era stato rivelato che Eiichiro Oda aveva già in mente da tempo la composizione della ciurma di protagonisti. Questa era un'informazione che però avevamo già da tempo, se non fosse che le ultime immagini avevano confermato la presenza di un Mugiwara misterioso.

Dietro i primi sketch di Zoro e Franky infatti il creatore di ONE PIECE aveva previsto un altro personaggio dal fisico enorme. I fan hanno iniziato a riflettere su chi potesse essere, e molte ipotesi ricadevano su Jinbe, il Cavaliere del Mare.

Il ONE PIECE Magazine 10 conferma quelle che erano le idee del fan presentando la prima versione di Jinbe pensata dal maestro. Nelle due immagini in basso vediamo i primi schizzi e abbozzi sul personaggio per i vari studi. Rimane praticamente immutato il suo fisico con un busto e una pancia enormi contro una testa più piccola, che conserva solo minimamente le caratteristiche dell'attuale ex Shichibukai.

Anche il suo sguardo sembra essere diverso da quello dell'attuale Jinbe che è meno pensieroso e più solare e ridanciano. Il decimo membro dei Mugiwara era quindi deciso fin dall'inizio. Ora non resta che scoprire chi sarà l'undicesimo e ultimo membro dei Mugiwara.