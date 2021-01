ONE PIECE: a quale figura mitologica è ispirata la potente Boa Hancock? Scopriamolo

Come molte delle opere presenti sul mercato dei manga, anche ONE PIECE ha numerosi riferimenti a diverse mitologie, in particolare quella del Giappone e della Cina, considerando la vicinanza culturale tra i due paesi, e di recente un appassionato del lavoro di Oda, sembra aver scoperto un'altra fonte d'ispirazione per il personaggio di Boa Hancock.

Come molti di voi sapranno infatti, la potente Hancock, capitano delle Piratesse Kuja, ha ricoperto più volte un ruolo alquanto importante nel corso delle avventure di Luffy e compagni, e sin dalla sua prima apparizione è stato chiaro il riferimento a due figure appartenenti alla mitologia e ai miti della cultura occidentale. Grazie al potere del frutto del diavolo Mero Mero è infatti capace di tramutare in pietra chiunque cada vittima del suo fascino, aspetto in comune con Medusa della mitologia greca, una delle tre Gorgoni, nome usato anche per indicare le sorelle di Boa stessa.

Inoltre abita su un'isola abitata unicamente da donne, esperienza che la avvicina anche alla dea Calipso, con la quale condivide anche l'immediato innamoramento nei confronti di un eroe che non rimane colpito dalla sua bellezza, ovvero Luffy per Boa e Ulisse per Calipso. È proprio l'assenza di sentimenti ricambiati a definire l'ultima figura mitologica che sembra avere dei tratti in comune con la piratessa, stavolta si tratta della Kiyohime.

Come viene descritto nel post in fondo alla pagina, condiviso da @ItsLoudB su Reddit, questa possibile fonte d'ispirazione proviene direttamente dalla mitologia giapponese, e viene presentata come "una donna che si trasforma in un demone-serpente a causa della rabbia scaturita da un amore non corrisposto". Inutile sottolineare il legame che Boa Hancock ha con i serpenti, basti pensare al nome e al suo fido Salome.

Cosa ne pensate di questa particolare scoperta? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo inoltre che Zoro ha usato una potente tecnica rubata nell'ultimo episodio, e vi lasciamo alla classifica dedicata alla Flotta dei Sette.