ONE PIECE, questa figure di Barbanera di TsumeArt vi svuoterà il conto corrente

La conclusione del 2021 si sta rivelando stupefacente per ONE PIECE che negli ultimi capitoli ha riservato epici combattimenti su più fronti. I Mugiwara sono a caccia di Kaido e Big Mom, tuttavia dovranno attendere ancora prima di poter puntare le loro attenzioni su uno dei villain principali, Barbenera.

Con la dipartita di Barbabianca, Teach ha preso il suo posto tra i 4 Imperatori nonché le abilità del suo Frutto del Diavolo, uno dei più potenti dell'intera mitologia di ONE PIECE, il Gura Gura. Come se ciò non bastasse, Barbanera è colui che ha venduto Ace alla Marina e che ha così indirettamente scatenato la Guerra di Marineford. Non ci sarà da stupirsi, dunque, se il suo cammino presto o tardi si dovesse scontrare con quello di Luffy.

A tal proposito, recentemente Tsume Art Studio ha realizzato un ultimo modellino in scala a tema per omaggiare proprio l'Imperatore in questione. La statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, è alta 105cm ed arriva con licenza ufficiale TOEI. L'attenzione ai dettagli, la rifinitura e le dimensioni tendono tuttavia a far lievitare il prezzo alla cifra importante di 2500 euro, dii cui 550 da scalare al momento del preordine. La consegna, infine, è attesa durante il quarto trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure di TsumeArt, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.