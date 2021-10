ONE PIECE: il nuovo film sarà annunciato dopo l'episodio 1000? Le ultime indiscrezioni

Dopo una lunga attesa finalmente anche l'anime di ONE PIECE, con uno scarto di appena un paio di mesi dal manga omonimo, sta per raggiungere la quarta cifra. Con l'arrivo di novembre, infatti, la serie televisiva raggiungerà l'episodio 1000, un evento che TOEI Animation sfrutterà per svelare le prossime novità in cantiere per il franchise.

Già da qualche mese era rimbalzata la notizia della data d'uscita dell'episodio 1000 di ONE PIECE che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe compiere il suo debutto il prossimo 21 novembre. Un primo report di agosto, in seguito, aveva preannunciato una novità speciale per la saga senza tuttavia scendere in ulteriori dettagli.

Un noto leaker giapponese, indiscrezione riportata da kudasai in rete, ha aggiunto che a termine della trasmissione della puntata in questione ci saranno annunci importanti per il franchise. Un plurale usato non a caso per riassumere come TOEI Animation e Shueisha non si accontenteranno di svelare un'unica novità. Ad ogni modo, le probabilità che venga mostrato il nuovo progetto cinematografico di ONE PIECE sono altissime dal momento che di solito i film legati al capolavoro di Eiichiro Oda seguono di poco quello di Dragon Ball.

Non ci resta dunque che attendere appena qualche settimana per avere tutte le conferme del caso. E voi, invece, che cosa vi aspettate dopo la trasmissione dell'episodio? Diteci la vostra con un commento qua sotto.