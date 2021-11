ONE PIECE, nuovo film in arrivo? Rumor sempre più insistenti dopo i poster ufficiali

È un momento davvero importante per la creazione di Eiichiro Oda. È stato da poco rivelato il cast del live action di ONE PIECE su Netflix, ma contemporaneamente si sta avvicinando il climax di Wano per il manga e l'episodio 1000 per l'anime. In particolare quest'ultimo sembra essere un evento davvero sentito dalla produzione di Toei Animation.

I festeggiamenti per ONE PIECE 1000 sono arrivati anche in Italia, a testimoniare quanto il traguardo della quarta cifra stia tenendo tutti con l'attenzione alta. Potrebbe però esserci ancora altro all'orizzonte dato che da diverso tempo ci sono voci su un possibile nuovo lungometraggio di ONE PIECE. Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma l'utente Scotch Informer, che pubblica sempre tante informazioni sull'opera, dà tutto praticamente per fatto.

Il motivo? È da ricercarsi nei nuovi poster che Toei Animation sta caricando da qualche giorno per il suo countdown verso ONE PIECE 1000. Innanzitutto, i poster hanno come logo una O con il teschio pirata di Rufy stilizzato diversamente dal solito, molto simile a quello utilizzato per i film ONE PIECE: Gold e ONE PIECE: Stampede. In aggiunta, dopo tre poster rivelati, con Zoro, Usopp e Franky per ora, sono state calcate in rosso alcune lettere dei loro nomi. Per ora, le lettere sono O-P-F, quasi a voler annunciare un "OP FILM" con questi poster. A questo punto, i prossimi personaggi potrebbero essere Nico Robin o Jinbe, Luffy e poi Nami, mentre gli altri seguiranno.

Di sicuro Toei Animation vuole che l'attenzione si alzi sull'episodio, e potrebbero esserci tante altre sorprese in serbo.