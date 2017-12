One Piece - Film Collection: il mastodontico cofanetto è disponibile al preorder su Amazon

Si avvicina la data di uscita di un pezzo da collezione letteralmente imperdibile per tutti gli appassionati di: parliamo della, un cofanetto mastodontico che arriva in formato DVD e Blu-Ray di cui è disponibile il preorder.

I lungometraggi e gli special dell'anime di One Piece sono arrivati quasi sempre in televisione o - in casi più sporadici - nei cinema italiani, ma mai li avevamo visti in formato home video. A partire da venerdì 15 dicembre ci pensa Koch Media a soddisfare questa mancanza sugli scaffali dei fan proprio con One Piece - Film Collection.

Il cofanetto riproporrà tutti e 13 le pellicole che compongono la filmografia dell'opera di Eiichiro Oda insieme a 4 special TV, il tutto diviso in cinque box. Di seguito la lista dei film presenti in ogni box:

Film inclusi nel Box 1 : Per tutto l’oro del mondo, Avventura all’Isola Spirale, Il tesoro del re e Trappola mortale.

Film inclusi nel Box 2 : La spada delle sette stelle, L’isola segreta del barone Omatsuri, I misteri dell’isola meccanica e Un’amicizia oltre i confini del mare.

Film inclusi nel Box 3 : Il miracolo dei ciliegi in fiore, Avventura sulle isole volanti e L’inseguimento di Cappello di Paglia.

Il Box 4 è interamente dedicato a One Piece Gold .

Il Box 5 include invece gli special televisivi: Avventura nell’ombelico dell’oceano, Un tesoro grande un sogno, L’ultima esibizione e Le avventure del detective Cappello di Paglia.

Il prezzo dell'edizione Blu-Ray di One Piece - Film Collection è di 129.99 euro, mentre il formato DVD costa 83.24 euro. In attesa dell'uscita del cofanetto, che avverrà tra pochi giorni, potete già preordinare la raccolta su Amazon.