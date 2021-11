ONE PIECE: il nuovo film è praticamente ufficiale, annuncio a breve?

Uno dei franchise a cui TOEI Animation sta investendo più risorse è quello di ONE PIECE, l'adattamento televisivo del capolavoro di Eiichiro Oda che è tra i titoli a tema anime e manga più redditizi del Giappone e non solo. A breve, inoltre, pare che un nuovo progetto arricchirà la lista dei lungometraggi ispirati alla saga.

I primi rumors sul nuovo film di ONE PIECE sono iniziati la fine del mese scorso quando i primi insider iniziarono a riportare la notizia dell'annuncio del nuovo lungometraggio a seguito dell'episodio 1000, puntata tra l'altro attesa al debutto questo fine settimana. Nell'ultima settimana, invece, per stuzzicare la curiosità degli appassionati, il profilo ufficiale della serie animata ha avviato una sorta di countdown con tutti i membri dei Mugiwara con una lettera del loro nome colorata in rosso.

Alla luce dei poster rivelati, infatti, sembra ormai chiaro e definito il contenuto della frase che non sarebbe altro che "ONE PIECE FILM SOON". La notizia in realtà non deve neanche destare troppo stupore dal momento che il film di ONE PIECE e quello di Dragon Ball Super si sono spesso seguiti l'un l'altro e distanziati di appena un paio di mesi.

Non ci resta dunque che attendere un paio di giorni per tutte le conferme del caso, ma il nuovo progetto cinematografico del capolavoro di Eiichiro Oda sembra ormai realtà.