ONE PIECE Film: RED, l'anteprima italiana in lingua originale è da record

L'uscita ufficiale di ONE PIECE Film: RED nei cinema nostrani è vicinissima, ma il pubblico italiano ha già potuto assaporare il quindicesimo lungometraggio ispirato all'iconico shonen di Eiichiro Oda in anteprima assoluta.

Tra il 7 e 8 novembre 2022 ONE PIECE Film: RED è approdato in Italia, anche se solamente in lingua originale. L'esordio della pellicola è stato comunque un successo, con Anime Factory, che si occupa della distribuzione nostrana del film, che ha festeggiato mostrando i numeri riscossi.

Diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l'anteprima italiana di ONE PIECE Film: RED in lingua originale ha fatto contare oltre 51.000 presenze, per un incasso totale di poco meno di 400.000 euro in soli due giorni di proiezione. Ecco una nostra intervista al direttore di ONE PIECE Film: RED rilasciata in occasione di Lucca Comics.

ONE PIECE Film: RED suscitava un incredibile attesa nel pubblico nostrano, come dimostrato dai numeri al box office di questa anteprima in lingua originale. In questa due giorni di proiezioni in oltre 200 sale sparse in tutto il Bel Paese la pellicola ha occupato stabilmente il primo posto in classifica.

L'appuntamento italiano con ONE PIECE Film: RED non finisce qui. Nel video messaggio di Emanuela Pacotto (voce italiana di Nami in ONE PIECE) viene infatti ricordata la data per l'anteprima in lingua italiana, il 23 novembre alle ore 21:00 al cinema Multisala OZ di Brescia. Ospiti speciali della serata saranno proprio la Pacotto, accompagnata da Patrizio Prata. L'uscita ufficiale italiana di ONE PIECE Film: RED è invece previsa per il 1° dicembre 2022.



ONE PIECE Film: RED vanta una forte componente musicale, nonché il grande ritorno in scena di uno dei personaggi più amati dell'opera, Shanks il Rosso, colui che ispirato Luffy a diventare un pirata e che si scopre essere il padre di Uta.