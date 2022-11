ONE PIECE Film RED in anteprima in italiano: 4 proiezioni speciali con i doppiatori

In Giappone, ONE PIECE Film RED continua a dominare le classifiche. La nuova pellicola con i pirati di cappello di paglia sta facendo però faville anche nel nostro paese, nonostante non sia ancora disponibile in italiano. Infatti, nelle scorse settimane sono stati registrati ottimi incassi per ONE PIECE Film RED in lingua originale.

Ciò dimostra che c'è tanto hype per il nuovo lungometraggio di Toei Animation, con un pubblico ancora più vasto che potrà arrivare nel prossimo mese con la proiezione con doppiaggio italiano. E proprio per celebrare il successo ottenuto che Anime Factory lancia una nuova incredibile anteprima speciale di ONE PIECE Film RED.

Il 22 e il 23 novembre ci saranno quattro proiezioni speciali a Roma, Milano, Modena e Brescia, dove saranno presenti anche i doppiatori. Prima della proiezione del film, gli interpreti dei protagonisti si dedicheranno anche a un evento firmacopie. Ecco le quattro tappe nel dettaglio:

Il 22 novembre a Roma - The Space Roma Parco de Medici . Ci sarà Renato Novara (doppiatore di Luffy) insieme a Luca Bottale (voce di Usopp). L'evento firmacopie inizierà alle ore 19:30, mentre il film inizierà alle 20:10;

. Ci sarà Renato Novara (doppiatore di Luffy) insieme a Luca Bottale (voce di Usopp). L'evento firmacopie inizierà alle ore 19:30, mentre il film inizierà alle 20:10; Il 22 novembre a Milano - UCI Bicocca . Ci saranno Emanuela Pacotto (voce di Nami) e Patrizio Prata (voce di Zoro). Il firmacopie inizierà alle ore 20, mentre il film verrà proiettato alle ore 20:30;

. Ci saranno Emanuela Pacotto (voce di Nami) e Patrizio Prata (voce di Zoro). Il firmacopie inizierà alle ore 20, mentre il film verrà proiettato alle ore 20:30; Il 23 novembre a Modena - Cinema Victoria . Parteciperanno Renato Novara e Luca Bottale, con un firmacopie che inizierà alle 20 e il film alle 21.

. Parteciperanno Renato Novara e Luca Bottale, con un firmacopie che inizierà alle 20 e il film alle 21. Infine sempre il 23 novembre a Brescia - Cinema OZ. Emanuela Pacotto e Patrizio Prata parteciperanno al firmacopie alle 20:30 mentre la proiezione partirà alle 21.

I partecipanti a questo evento speciale riceveranno inoltre un esclusivo set di postcard del film, che possono essere firmati dai doppiatori. Le quattro voci hanno inoltre realizzato dei video disponibili in alto e in basso alla notizia.

Per farvi un'idea di come sarà il film, non perdetevi il trailer in italiano di ONE PIECE Film: RED. L'uscita nelle sale è programmata per il primo dicembre 2022.