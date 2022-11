ONE PIECE Film RED: la ciurma di Rufy approda in Inghilterra, i video

ONE PIECE Film RED è in imminente uscita anche in Italia ma la campagna marketing in Inghilterra aumenta l'hype a livello internazionale. Sapevamo infatti che nel giorno 26 novembre ci sarebbero state a Londra delle proiezioni video su ONE PIECE.

Come annunciato da Anime Limited le proiezioni hanno riguardato ben 15 località della capitale inglese: County Hall, The Opera House, Gerard Street, Soho e Oxford Street. Il consiglio era di recarsi al Westminster Millenium Pier come punto di osservazione.

Sul web sono dunque fioccati i video, tra i quali due su Twitter, presenti in calce alla notizia. Nel primo balza subito all'occhio la ripresa di un taxi a tema ONE PIECE Film RED, con Rufy e Uta raffigurati sulle porte dell'autovettura, il logo di New Genesis sullo sportello anteriore e il poster della pellicola sull'altra fiancata. Su maxischermi di un edificio sono proiettati i ritratti di personaggi storici del franchise e infine, lungo il Tamigi, la proiezione sera di video sui palazzi, con un riepilogo dei momenti storici di ONE PIECE. Quest'ultima proiezione è anche presente nel secondo video, con una ripresa di camera più frontale rispetto alle mura al di là del fiume. La città di Londra è quindi diventata come una Lucca Comics & Games a tema ONE PIECE e molti fan del franchise cult di Oda avrebbero voluto essere lì a celebrare l'amore per Rufy e compagnia.

