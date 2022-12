ONE PIECE FILM: RED ha motivato i calciatori giapponesi alla Coppa del Mondo 2022

Il giorno 23 novembre 2022 per il Paese del Sol Levante vi è stata grande festa; anche Tite Kubo ha festeggiato la vittoria del Giappone ai Mondiali in Qatar. I primi di dicembre eppure la squadra giapponese è stata eliminata dalla grande sfida, nonostante la motivazione fosse altissima e, curiosamente, anche supportata da ONE PIECE FILM: RED.

Il nuovo lungometraggio di Eiichiro Oda regala infatti battaglie spettacolari e memorabili, come recita la recensione di ONE PIECE FILM: RED, e così è in un certo senso stato anche per il team di calcio del Giappone. Eppure questo parallelismo non è un caso.

Per l'appunto arriva da Japan Today la notizia che l'allenatore della squadra ha usato ONE PIECE per ispirare i calciatori. Il coach, tale Hajime Moriyasu, ha potenziato il gruppo mostrando loro ONE PIECE FILM: RED la sera prima della vittoria contro la Germania. In seguito, visto il successo dell'esperimento, prima di affrontare la nazionale spagnola, la squadra ha anche guardato ONE PIECE: Stampede, ottenendo la vittoria in un'altra impervia sfida. "Boa Hancock è il mio personaggio preferito", dice Ritsu Doan, uno dei calciatori del team. "Ho adorato la scena in cui ha combattuto contro Bullet - ha davvero ispirato la mia performance sportiva di oggi!", aveva aggiunto.

Sennonché la magia di ONE PIECE ha avuto un momento di inizio quanto di fine e il 5 dicembre la Crozia ha avuto la meglio. Per voi invece quali sono gli anime e i manga dei quali fruite per aiutare la motivazione in momenti impegnativi?