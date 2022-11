ONE PIECE Film RED e il volume 104 collegati: Oda prepara una copertina speciale

Il nuovo lungometraggio del capolavoro di Oda, ONE PIECE Film RED, sta avendo un successo strepitoso nel Paese del Sol Levante. Di recente è uscita la nostra recensione su ONE PIECE Film RED, libera da spoiler. Datele un occhio se ne avete voglia!

Dal profilo Twitter @newworldartur, link in calce alla notizia, veniamo a conoscenza di un pensiero speciale che Oda ha preparato per gli spettatori più accaniti.



Infatti, in Giappone, le persone che guarderanno di nuovo ONE PIECE Film RED, riceveranno una inedita copertina antipolvere destinata al volume 104 del manga. Un simpatico premio per chi deciderà di fare ritorno al proprio cinema di fiducia per godersi una volta ancora le nuove gesta del ragazzo di gomma.

Questa copertina è, dunque, l'alternativa alla copertina di ONE PIECE volume 104, già rivelata a fine ottobre. Anche quella in regalo con la seconda visione della pellicola è disegnata da Eiichirō Oda e si presenta come un'illustrazione dal tratto sporco e vivace, decisamente meno istituzionale rispetto quella della cover base.



L'uscita di ONE PIECE Film: RED in Italia è curata da Anime Factory: la nuova avventura del pirata di gomma sarà disponibile al cinema dal primo dicembre 2022 e durerà 115 minuti.

Cosa ne pensate di questa trovata di marketing? Voi tornereste al cinema per un regalo del genere? Siamo curiosi di leggere la vostra nei commenti qui sotto.