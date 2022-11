ONE PIECE Film RED: remix inedito di Steve Aoki per il debutto americano

ONE PIECE Film: RED è già diventato il più grande film shonen ad arrivare nei cinema giapponesi. Tra il ritorno di Shanks e l'introduzione di sua figlia Uta, i fan del franchise sono molto curiosi di scoprire quali nuove avventure attendono il ragazzo di gomma.

E mentre in Giappone chi torna a vedere la pellicola una seconda volta riceve in regalo una copertina alternativa di ONE PIECE 104, in America hanno pensato ad una nuova manovra di marketing.

Il famoso musicista Steve Aoki, tra l'altro grande fan di ONE PIECE, ha realizzato una nuova traccia celebrativa per il brand di Oda. La canzone è sbarcata sul web lo scorso 4 novembre insieme ai ben quarantasette brani che compongono la colonna sonora del film.

Queste le parole di Aoki: "sono così entusiasta di far parte del mondo di One Piece e di collaborare insieme'. Aggiunge: "spero che i fan possano sentire in mio entusiasmo in questo remix".

Vi ricordiamo che ONE PIECE Film: RED sarà disponibile nei cinema italiani dal primo dicembre 2022. Nell'attesa, è disponibile la lettura spoiler-free della nostra recensione di ONE PIECE Film: RED.



