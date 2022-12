ONE PIECE: Film RED, i risultati al box office italiano: Rufy conquista l'Italia

Dopo una lunga e snervante attesa, il 1° dicembre ONE PIECE: Film RED ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale nei cinema italiani. Ma com'è andato al box office l'ultima pellicola tratta dall'opera di Eiichiro Oda? Scopriamo i risultati al botteghino dell'anime movie di ONE PIECE.

Tutta Italia attendeva con ansia l'esordio del film che in Giappone era invece arrivato nel mese di agosto 2022. Di ONE PIECE: Film RED si è parlato anche al TG5, uno dei più rispettati telegiornali del Bel Paese. Ma tanto chiacchiericcio a quali risultati ha portato al botteghino?

L'Italia è una nazione di pirati. Al debutto ONE PIECE: Film RED è stato il film più visto al cinema. La ciurma dei pirati di Cappello di Paglia ha conquistato la nazione italiana, portando ottimi risultati anche nei giorni a seguire. Per commemorare il debutto, Everyeye ha realizzato una esclusiva intervista alle voci italiane e giapponesi di Rufy che hanno lavorato a ONE PIECE: Film RED.

Stando ai dati forniti da Cinetel, al 4 dicembre, e dunque nei suoi primi 4 giorni di programmazione al cinema, ONE PIECE: Film RED ha ottenuto 47 mila biglietti venduti per un totale di oltre 350 mila euro. Questi dati si vanno ad aggiungere a quelli ottenuti nelle proiezioni in anteprima. In Italia ONE PIECE: Film RED conta oltre 100 mila biglietti venduti e 750 mila euro di incassi. ONE PIECE: Film RED è il sesto film anime più visto di tutti i tempi: in questo il pubblico italiano ha fatto la sua parte.