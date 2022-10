ONE PIECE Film: RED, il nuovo trailer con Uta protagonista completamente in italiano

In Giappone i fan di ONE PIECE hanno già potuto ammirare le nuove gesta di Rufy al cinema. Il resto del mondo, e in particolare in Italia, attende ancora la propria chance di farlo, ma il momento si sta avvicinando sempre di più. Il primo trailer in italiano di ONE PIECE Film: RED ha fatto partire il conto alla rovescia.

Manca infatti poco meno di un mese all'anteprima di ONE PIECE Film: RED in lingua originale del 7 e 8 novembre nei cinema, mentre il primo dicembre sarà il turno di ONE PIECE Film: RED completamente doppiato in italiano. Nell'attesa, Anime Factory porta al pubblico nostrano un nuovo trailer dove è Uta la protagonista indiscussa.

Il secondo trailer di ONE PIECE Film: RED in italiano è disponibile nel video in alto, con tanto di theme song "New Genesis" della cantante Ado. Si può ascoltare bene, in più situazioni, la voce del personaggio principale del film e intorno al quale ruoteranno tutte le vicende. La figlia di Shanks sarà al centro degli eventi passati e presenti, con un concerto su Elegia che ha attirato qualunque tipo di personalità, da quelle piratesche a quelle governative.

Per ora Anime Factory ha tenuto segreto il nome della doppiatrice italiana di Uta e altri dettagli verranno divulgati in seguito. Intanto, in Giappone, ONE PIECE Film: RED raggiunge numeri da capogiro.