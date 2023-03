ONE PIECE FILM: RED trionfa ai Japan Anime Awards, tre premi per il film con Uta

Anche a distanza di diversi mesi dall'uscita, avvenuta il 6 agosto 2022 nelle sale giapponesi, ONE PIECE: RED continua a ricevere premi e a far parlare di sé per gli incredibili traguardi raggiunti. La più recente pellicola su ONE PIECE trionfa alla 46° edizione dei Japan Anime Awards.

Sebbene non sia totalmente canonico e non abbia alcun impatto sulla trama principale dell'opera, il successo di ONE PIECE: RED al box office è stato epocale. Gli incassi fatti registrare sono stati da capogiri, circa 20 miliardi di yen solamente nel territorio giapponese, ma non è solo questo a confermare le qualità dell'ultima produzione di TOEI Animation.

Il 10 marzo si è tenuto il 46° Japan Anime Awards, importante evento del settore che ha visto ONE PIECE: RED intraprendere una cavalcata trionfale. Il lungometraggio animato che porta al debutto di Uta, amica d'infanzia di Luffy e figlia adottiva di Shanks il Rosso, è stato infatti premiato con tre attestati di riconoscimento.

Agli Japan Anime Awards 2023 ONE PIECE: RED ha ricevuto il premio per le migliori animazioni, il premio di popolarità come miglior film e un premio speciale per la bellIssima colonna sonora. La voce melodiosa di Uta che unisce Rufy e Shanks ha dunque conquistato non solo il pubblico, ma anche la critica giapponese.