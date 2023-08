ONE PIECE: quali sono i film da vedere e quelli meno memorabili della serie?

Oltre a contare già più di 1000 capitoli ed episodi, l’universo di ONE PIECE si è espanso anche in 15 film più o meno apprezzati dagli appassionati. Per quanto di molti dei lungometraggi pubblicati la canonicità sia ancora dubbia, andiamo a ripercorrerli soffermandoci su quelli che vale la pena guardare per contenuti e approfondimenti interessanti.

Iniziamo con ONE PIECE – Per tutto l’oro del mondo, uscito in Giappone nel 2000, ambientato nel mare orientale, prima dell’incontro con Sanji, dove i Mugiwara si trovano ad affrontare il pirata El Drago. La storia non ha mai ricevuto il plauso dei fan, e considerata la durata, 51 minuti, la media qualità delle animazioni e l’assenza di veri approfondimenti sul mondo, il film è considerato discreto, ma non un must-watch.

Proseguiamo con il secondo film, ONE PIECE – Avventura nell’Isola Spirale, in cui il furto della Going Merry porta i protagonisti su un’isola molto particolare, dove si nota un miglioramento nelle animazioni rispetto al precedente, ma anche stavolta non vengono inseriti elementi rilevanti che ne giustificano la visione. Nel 2002 arriva ONE PIECE – Il Tesoro del Re, incentrato sul personaggio di Chopper, che si ritrova ad essere il sovrano di un’isola abitata da animali, e per questo considerato tra i peggiori film della serie.

Arriviamo alla pellicola del 2003, ONE PIECE – Trappola Mortale, in cui i Mugiwara prendono parte ad una gara nautica, nel corso della quale vengono presentati personaggi originali e ben caratterizzati. Vista anche l’ottima qualità delle animazioni, e la regia di Kounosuke Uda, il film è il primo della lista ad essere un must per i fan dell’opera di Eiichiro Oda, per quanto si presenti come un micro-arco filler.

ONE PIECE – La spada delle sette stelle rientra invece tra le pellicole evitabili, perché, nonostante sia incentrato su Zoro, e abbia ottimi scontri all’arma bianca, l’assenza di personaggi ben caratterizzati, e le discrepanze narrative col seguito della serie, lo rendono uno dei contenuti filler peggiori della serie. ONE PIECE – L’isola segreta del barone Omatsuri, diretto da Mamoru Hosoda, è invece un film peculiare, unico tra i lungometraggi della serie, per un’estetica diversa dal solito, più ispirata rispetto alle produzioni passate, e una trama oscura e seria. Per chi volesse vivere un’avventura dei Mugiwara più matura e diversa, questo è il film perfetto.

Lo stesso non si può dire per ONE PIECE – I Misteri dell’Isola Meccanica, dove l’ambientazione potrebbe sembrare interessante, ma non si rivela come sperato. L’unico punto a favore del settimo film è l’inserimento della scoperta del Gear Second da parte di Luffy, rimasta inedita nell’anime. Segue ONE PIECE – Un’amicizia oltre i confini del mare, una sorta di riadattamento degli eventi di Alabasta, più rapido e con diversi tagli, che quindi non consigliamo ai veri appassionati.

Con ONE PIECE – Il Miracolo dei Ciliegi in Fiore ci ritroviamo a seguire Chopper in un’avventura dimenticabile, non fondamentale per i fan, in quanto si tratta di un’altra rivisitazione della saga dell’isola di Drum. Passiamo ora a ONE PIECE – Avventura sulle isole volanti, o Strong World in originale. Si tratta del primo film supervisionato da Eiichiro Oda, e dagli sviluppi della trama e dalla qualità generale è chiaro quanto la sua partecipazione abbia influito sulla produzione. Decisi a salvare il mare orientale, i Mugiwara si trovano a fronteggiare Shiki, il Leone Dorato, e primo ad essere fuggito da Impel Down. È considerato uno dei migliori lungometraggi della serie.

Si arriva poi a ONE PIECE 3D – L’inseguimento di Cappello di Paglia, unico film attualmente ad essere stato realizzato con animazioni in 3D, e pesantemente criticato anche per la trama troppo semplice e lineare. Passiamo poi ad un terzetto di film memorabili, ONE PIECE: Z, ONE PIECE Gold, e ONE PIECE: Stampede. Dalla storia dell’ex marine, Zephyr, fino all’incredibile scontro con Bullet, passando per l'avventura a Gran Tesoro, questi tre lungometraggi hanno portato aggiunte importanti nell’universo ideato da Eiichiro Oda, non canoniche, ma rese con una cura e un’originalità capaci di renderle indelebili nelle menti degli appassionati. A renderli dei film da vedere vi è poi l’ottima qualità delle animazioni e l'originalità dei character design dei protagonisti e dei nemici.

Chiudiamo la lista col recente ONE PIECE: RED, elogiato da critica e fan per l’ottima colonna sonora, e l’approfondimento di uno dei personaggi secondari più apprezzati, l’Imperatore Shanks, soprattutto per il legame con sua figlia Uta, cantante celebre in tutto il Nuovo Mondo. Tale aggiunta, però, non giustifica una visione necessaria del film, in quanto non va ad influenzare la storia di nessuno dei personaggi principali.

Voi cosa ne pensate dei film di ONE PIECE? Siete d’accordo con quanto detto? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.