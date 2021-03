ONE PIECE Film Z: l'Anime Comic arriva in Italia a luglio, annunciati due Volumi a colori

Edizioni Star Comics amplia la sua ricca selezione di Anime Comics aggiungendo al catalogo ONE PIECE Film: Z, un fumetto tratto dall'omonimo film animato ispirato alla celeberrima saga di Eiichiro Oda. La serie sarà composta da soli due Volumi, entrambi a colori, con il primo in uscita nel mese di luglio in fumetteria, libreria e store online.

Il comunicato stampa inviatoci direttamente dalla casa editrice recita quanto segue: "La prossima estate l'universo degli Anime Comics si allarga ulteriormente, con l’arrivo di ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS! Il fumetto, tratto dal dodicesimo film animato ispirato alla celeberrima saga del maestro Oda, arriverà in Italia in due volumi interamente a colori, per rivivere la grande battaglia di Rufy e gli altri contro il terribile Zephyr e i suoi scagnozzi Ain e Binz. Tuffatevi in questo volume per godervi di nuovo tutte le emozioni del lungometraggio del 2012, che ha incassato oltre 74 milioni di dollari nel mondo. Dal mese di luglio in fumetteria, libreria e store online!".

La sinossi della pellicola invece è la seguente: "L'ex ammiraglio Zephyr assalta una base della Marina e ruba la famigerata pietra Dyna, un’arma segreta dotata di una potenza incredibile, paragonabile alle armi ancestrali. Il suo destino si intreccia con quello della Ciurma di Cappello di paglia, mentre la Marina decide finalmente di affrontare la cospirazione che minaccia gli equilibri del Nuovo Mondo". Per farvi un'idea della qualità del lungometraggio, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di ONE PIECE Film: Z.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete l'Anime Comic? Fatecelo sapere con un commento! Per altre novità a tema Star Comics, potete dare un'occhiata all'interessante line-up della casa editrice per il 2021.