ONE PIECE Film: Z e i lungometraggi di Detective Conan tornano su Italia 2

Come scoperto nei giorni scorsi, a partire da domani la rete Mediaset Italia 2 trasmetterà alcuni vecchi film di ONE PIECE. Per la precisione lunedì e martedì, dalle ore 6:05 (o in replica dalle 15:40 dello stesso giorno), andranno rispettivamente in onda ONE PIECE: L'isola segreta del barone Omatsuri e ONE PIECE: I misteri dell'isola meccanica.

Attraverso il palinsesto pubblicato sul sito ufficiale del gruppo Mediaset apprendiamo inoltre che mercoledì 12 settembre, invece, sarà trasmesso il dodicesimo film del franchise, ossia il primo ambientato nel cosiddetto ‘Nuovo Mondo’: ONE PIECE Film: Z. Di seguito trovate la sinossi pubblicata dall'emittente.

"Dodicesimo film di animazione ispirato a ONE PIECE. La pietra Dyna, arma segreta della Marina, è stata rubata ed il temuto responsabile, l'ex ammiraglio Z, intralcia il cammino dei pirati di Cappello di paglia. Il quartier generale della Marina decide finalmente di affrontare la cospirazione che minaccia gli equilibri del Nuovo Mondo, mentre l'ex ammiraglio Kuzan insegue i pirati di Cappello di Paglia."

Nei due giorni successivi, inoltre, la rete ritrasmetterà due pellicole d'animazione dedicate al piccolo Conan Edogawa, ossia il giovane protagonista dell'anime di Detective Conan. Si comincia giovedì 13 con Detective Conan: Fino alla fine del tempo (1997), mentre venerdì 14 andrà in onda Detective Conan: Il fantasma di Baker Street (2002).

"La polizia indaga sul misterioso omicidio del ricchissimo signor Kurokawa. Conan risolve il caso individuando il colpevole, cioé la domestica di casa, che ha ucciso il chirurgo Kurokawa per vendicarsi della morte del marito, da lui operato in stato di ubriachezza. I Kurokawa abitano in una splendida villa progettata da un famoso architetto, Teiji Moriya. Un giorno la villa viene devastata da un incendio. Contemporaneamente altri incendi dolosi ai danni di altre ville famose e bombe piazzate un po' ovunque turbano la quiete della città. Il criminale si mette in contatto con Shinichi e lo sfida a risolvere il mistero. Con una scusa, è Conan che inizia ad occuparsi delle indagini."

"Hiroki è un bambino prodigio giapponese che, in seguito al divorzio dei genitori, si trasferisce con la madre negli USA. Alla morte di quest'ultima, il piccolo viene adottato da Schindler, re dell'informatica malvagio e spietato, che ha tutte le intenzioni di arricchirsi sfruttando le doti innate del ragazzino per l'informatica. Mentre lavora per Schindler, il ragazzino mette a punto un programma per la ricerca sul DNA degli antenati, e poi inspiegabilmente commette un suicidio lanciandosi dalla terrazza dell'edificio in cui lavora. Qualche anno dopo, Schindler lancia sul mercato un videogioco destinato a riscuotere molto successo, Cocoon, e la sera dell'inaugurazione invita 50 bambini selezionati a sperimentare per la prima volta il gioco. I bambini sono i figli degli uomini più potenti e in vista della città."

Vi ricordiamo infine che, a partire da lunedì 17 settembre, la rete trasmetterà i nuovi episodi ancora inediti di Naruto Shippuden, che finalmente ci proporranno l'entrata in scena di Madara Uchiha e l'ennesimo incontro fra Sasuke e suo fratello Itachi. Nel frattempo, seguirete anche voi i sei suddetti film d'animazione?