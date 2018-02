ONE PIECE Film: Z sarà trasmesso su Italia 2 in seconda serata mercoledì 7 febbraio!

Nel corso della serata di mercoledì 7 febbraio, su Italia 2, i fan diavranno di che bearsi: dopo la messa in onda dei nuovi episodi, infatti, Mediaset trasmettera, dodicesimo lungometraggio dedicato ai pirati disegnati da Eiichiro Oda!

La trasmissione di ONE PIECE Film: Z avverrà nella seconda serata di domani, dunque: mercoledì 7 febbraio, a partire dalle ore 22:55 su Italia 2. Si tratta, come già detto, della dodicesima pellicola appartenente alla flimografia dell'anime targato Toei Animation: la collocazione temporale del lungometraggio, come accade per ogni film, è difficile, ma considerato l'aspetto e i poteri dei protagonisti ci troviamo sicuramente negli anni successivi alla battaglia di Marineford.

Di seguito la sinossi di ONE PIECE Film: Z.

L’ex ammiraglio ed istruttore Zephyr, conosciuto adesso come “Z”, un tempo leggenda della Marina che ha addestrato alcuni di più valorosi soldati mai visti nel grande Blu, ha attaccato con la sua NeoMarina una base militare. Il suo obiettivo sono le potentissime Pietre Dina, capaci con il loro potere di distruggere isole intere e che, se innestate negli Endpoint, potrebbe distruggere oltre mezzo Grande Blu! Rufy e i suoi amici, dopo averlo salvato dall’acqua, saranno attaccati da “Z” appena scoprirà di essere su una nave pirata. Ingaggerà un duro scontro con la ciurma di cappello di paglia, a cui si salveranno non senza aver subito gravi danni, e sfidandoli apertamente…

Accettata la sfida; insieme a insperati alleati inizierà un incredibile avventura per la salvezza del Grande Blu e del mondo!

Ricordiamo che nella stessa serata, a partire dalle ore 21:10 su Italia 2, Mediaset trasmetterà i nuovi episodi inediti di ONE PIECE, che porteranno a conclusione la saga dell'Isola degli Uomini Pesce.